Мировая премьера: экскаватор, работающий в сети 5G

На выставочной площадке Digital Expo в рамках проходящей сегодня в Таллинне встречи Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий можно будет увидеть, как работает экскаватор, управление которым ведется по сети 5G, сообщает Telia.

Telia оборудовала в зоне Digital Expo бокс, в котором вместе с партнерами по проекту — Ericsson и Intel — представит одну из технологических возможностей недалекого будущего, экскаватор, управление работой которого ведется в сети 5G.

Управление экскаватором ведется дистанционно. Этот экспонат иллюстрирует то, как уже в ближайшем будущем в повседневной жизни будут использоваться комбинация виртуальной и дополненной реальности — дистанционное управление реальной промышленной машиной напоминает компьютерную игру. На деле же это дает возможность избежать физического присутствия человека в опасных или сложных рабочих условиях: он может удобно, а главное, безопасно, управлять машиной из любой точки мира.

Чтобы экскаватор мог работать под управлением через сеть 5G, изначальную версию машины пришлось значительно изменить и перестроить. Например, панель управления была т.с. удалена из кабины на дистанцию. Чтобы водитель экскаватора мог испытывать максимально реалистичные ощущения, управляя машиной, экскаватор был оборудован камерой с обзором 360 градусов. Это позволяет водителю, сидя перед экраном компьютера, получать полный обзор в любом направлении.

По словам директора по технологиям Telia Eesti Кирке Саар, основную роль в том, что решение было реализовано, сыграли возможности сверхбыстрой радиосети 5G — благодаря им дистанционное управление экскаватором производится с минимально возможной сетевой задержкой.

”Несмотря на то, что сегодня мы только тестируем разные решения на базе 5G, мы получили многообещающие результаты, которые демонстрируют, насколько сильно изменит новая технология нашу жизнь, насколько она будет удобнее, быстрее и безопаснее”. Саар добавила, что, поскольку 5G открывает неисчислимые новые возможности перед разными отраслями промышленности, разработки в этой области являются для Telia одной из приоритетных тем как сейчас, так и в будущем.