Мёльдер: в столице вновь вырос уровень безработицы

По данным Кассы по безработице, в Таллинне вновь зарегистрирован рост безработицы. В сравнении с декабрем прошлого года, в январе нынешнего года безработных стало на 592 человека больше, сообщает Раэпресс.

Если в декабре в Таллинне было зарегистрировано 7909 безработных, то в январе уже 8501. За год количество безработных выросло примерно на тысячу человек — в январе 2017 г. oно составляло 7583 человек.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер сказал, что уровень безработицы в последний раз был выше теперешнего в апреле 2014 г., когда было зарегистрировано 9125 безработных.

”Этот тренд может быть связан с проведением реформы трудоспособности, но ясно то, что город и государство должны направить усилия, чтобы исправить ситуацию. В нескольких сферах труда высокая необходимость в специалистах и квалифицированных работниках. К примеру, в сфере медицины необходимы медсестры, психиатры, специалисты-патологи”, — рассказал Мёльдер. Вице-мэр добавил, что в Эстонии продолжается рост экономики и число вакантных мест возрастает: на данный момент их 874.

Безработица в районах Таллинна распределилась следующим образом: в Ласнамяэ зарегистрировано 2591 безработных, в Пыхья-Таллинне — 1457, в Мустамяэ — 1224, в Кесклинне — 969.