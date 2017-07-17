Минздрав РФ предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни

Эксперты министерства здравоохранения РФ обсуждают вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава.

"В разработанном ГНИЦПМ Минздрава проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года говорится, что в сфере государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения недостаточно предпринимаемых мер, в том числе направленных на снижение доступности алкоголя путем ограничения и жесткого контроля его розничной продажи по месту и времени", — говорится в публикации.

В пресс-службе ГНИЦПМ изданию заявили, что "Стратегия — это путь решения обозначенных в данном документе нерешенных проблем".

"Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", — подчеркнули в пресс-службе ГНИЦПМ, добавив, что план реализации Стратегии находится в разработке.

После его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике, сообщают "Известия".

Издание также напоминает, что сейчас у региональных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток.