Минсоцдел требует запретить продажу вина в кафе суперминистерства

С конца прошлой недели в кафе "суперминистерства" в Таллинне установили винные полки, что не понравилось канцлеру Министерства социальных дел Марике Приске.

В своем письме в компанию Riigi Kinnisvara (RKAS), которая управляет этой недвижимостью, она потребовала обязать кафе убрать алкоголь с полок, так как его продажа в министерских помещениях противоречит алкогольной политике государства, передает rus.err.ee.

"В конце прошлой недели в расположенном в фойе суперминистерства кафе появились винные полки. По сути кафе стало работать как винотека, что вызывает сомнение в правильном восприятии его арендатором социальных процессов в обществе. Все министерства, работающие в общем здании, так или иначе связаны с реализацией государственной алкогольной политики и предотвращением ущерба от алкоголя. Одной из целей государственной политики в этой области является снижение доступности алкоголя и удобства его покупки. На этом фоне чрезвычайно цинично продвигать продажу алкоголя в общем здании министерств", — написала в понедельник, 23 октября, руководителю RKAS Танелю Тийтсу Марика Приске, по словам которой, RKAS следует поспособствовать тому, чтобы винотека в стенах кафе была закрыта.

Член правления фирмы Riigi Kinnisvara (RKAS) Танель Тийтс во вторник днем сказал корреспонденту портала rus.err.ee, что поднять данную тему — это само по себе разумно.

"Но я бы не спешил сейчас занимать какую-то конкретную позицию. Мы уже обсудили возникшую ситуацию с госпожой Приске. Но участвовать в решении вопроса необходимо всем сторонам — то есть оператору кафе, RKAS и министерствам, которые арендуют помещения в здании на Суур-Америка. То, является ли продажа алкоголя на первом этаже здания нормальной или нет, это во многом зависит от того, чего хочет клиент. Если клиент против, то мы, как владельцы здания, должны пойти ему навстречу. Но мы лично не заинтересованы в том, чтобы там продавали алкоголь. Наш интерес в том, чтобы в первую очередь предприятие оказывало бы клиентам услугу общепита", — отметил Тийтс, по словам которого, представители RKAS намерены провести встречу с операторами кафе и министерствами, чтобы выработать устраивающее все стороны решение.