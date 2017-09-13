Минсоцдел наградило 43 работодателя знаком дружественного отношения к семье

Министр социальной защиты Кайа Ива вручила 43 работодателям знаки дружественных к семье работодателей, которые показывают нынешним и будущим работникам, что работодатель ценит пожелания работников и готов вносить свой вклад в их благополучие.

Для получения знака выбранные по конкурсу работодатели прошли предварительное оценивание и составили план действий по изменению трудовой культуры организации в сторону большей дружественности к семье, сообщает Министерство социальных дел.

”Внедрение дружественных к семье мер зачастую является затратным, но подобная инвестиция в своих работников увеличивает доверие к работодателю, делая и самих работников счастливее”, — рассказала Кайа Ива.

Как показывают исследования, дружественные к семье работодатели являются более конкурентоспособными. А особенно заметен позитивный эффект от совмещения трудовой и семейной жизни тем работодателям, которые нуждаются в рабочей силе со специфическими навыками. В качестве позитивного влияния приводится сокращение числа дней, проведенных на больничном, более низкий уровень стресса у работников и улучшение имиджа работодателя.

”Для получения знака дружественного к семье работодателя он должен пройти различные оценивания, ему будут даваться консультации, а помимо правления фирмы к процессу будут привлечены и работники. Таким образом для получения знака дружественного к семье работодателя необходимо приложить серьезные усилия для улучшения возможностей объединения трудовой и семейной жизни, что заслуживает признания”, — пояснила Ива.

Министерство социальных дел выдает знак дружественного к семье работодателя с 2017 года. Ходатайствовать о получении знака может любой работодатель частного или государственного сектора, а также гражданские объединения. Более широкий смысл знака заключается в изменении установок общества в сторону большей дружественности к семье, в улучшении конкурентоспособности работодателей при найме работников и в усилении чувства защищенности работников.

Список работодателей, получивших знак дружественного к семье работодателя, находится здесь.