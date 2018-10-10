10.10.2018, 13:01

Минобороны хочет повысить пособие на ребенка солдатам-срочникам в шесть раз

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rus.delfi.ee
EST
Raha
RahaFoto: Tanel Meos

Министерство обороны подготавливает проект, согласно которому со следующего года пособие на ребенка военнослужащего срочной службы увеличится до 300 евро в месяц.


Пособие на ребенка будет выплачиваться в дополнение к ежемесячному пособию военнослужащего срочной службы, которое, в зависимости от срока службы, составляет от 100 до 200 евро в месяц. До настоящего времени пособие на ребенка военнослужащего срочной службы составляло 50 евро в месяц.

По словам руководителя отдела службы в Силах обороны Ану Раннавески, относительно пособия на ребенка военнослужащего срочной службы массовых проблем не наблюдалось; так, в этом году пособие выплачивалось на 48 детей.

„Тем легче мы можем найти решение для этого узкого места и облегчить, таким образом, бремя бытовых забот некоторым военнослужащим срочной службы, что поможет им сосредоточиться на обучении”, — сказала Ану Раннавески.

При увеличении пособия на ребенка военнослужащего срочной службы исходили из размера прожиточного пособия на будущего ребенка, вытекающего из закона о семье; так, ежемесячное прожиточное пособие на одного ребенка не может быть меньше половины минимальной ставки месячной зарплаты, установленной Правительством Республики. В настоящее время минимальная ставка зарплаты составляет 500 евро; таким образом, минимальная сумма прожиточного пособия составляет 250 евро.

Пособие на ребенка военнослужащего срочной службы регулируется постановлением Правительства Республики „Порядок выплаты и размер пособия военнослужащего срочной службы и служащего альтернативной гражданской службы, а также пособия, выплачиваемого военнослужащим запаса за участие в учебных сборах, а также пособия на ребенка военнослужащего срочной службы и служащего альтернативной гражданской службы”.

За пятилетний период, в среднем, пособия на ребенка военнослужащего срочной службы получают 60 детей; в некоторые годы получающих пособие было также меньше 30.

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