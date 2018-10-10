Минобороны хочет повысить пособие на ребенка солдатам-срочникам в шесть раз



Пособие на ребенка будет выплачиваться в дополнение к ежемесячному пособию военнослужащего срочной службы, которое, в зависимости от срока службы, составляет от 100 до 200 евро в месяц. До настоящего времени пособие на ребенка военнослужащего срочной службы составляло 50 евро в месяц.

По словам руководителя отдела службы в Силах обороны Ану Раннавески, относительно пособия на ребенка военнослужащего срочной службы массовых проблем не наблюдалось; так, в этом году пособие выплачивалось на 48 детей.

„Тем легче мы можем найти решение для этого узкого места и облегчить, таким образом, бремя бытовых забот некоторым военнослужащим срочной службы, что поможет им сосредоточиться на обучении”, — сказала Ану Раннавески.

При увеличении пособия на ребенка военнослужащего срочной службы исходили из размера прожиточного пособия на будущего ребенка, вытекающего из закона о семье; так, ежемесячное прожиточное пособие на одного ребенка не может быть меньше половины минимальной ставки месячной зарплаты, установленной Правительством Республики. В настоящее время минимальная ставка зарплаты составляет 500 евро; таким образом, минимальная сумма прожиточного пособия составляет 250 евро.

Пособие на ребенка военнослужащего срочной службы регулируется постановлением Правительства Республики „Порядок выплаты и размер пособия военнослужащего срочной службы и служащего альтернативной гражданской службы, а также пособия, выплачиваемого военнослужащим запаса за участие в учебных сборах, а также пособия на ребенка военнослужащего срочной службы и служащего альтернативной гражданской службы”.