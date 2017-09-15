Министры финансов ЕС наметили видение будущего экономического и финансового союза

Сегодня в Таллинне прошла встреча министров экономики и финансов и президентов центробанков стран-членов ЕС в рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза. На встрече обсуждалось, что от прочности экономического и валютного союза или еврозоны зависит весь ЕС, поэтому развитие экономического и валютного союза является одним из ключевых вопросов с точки зрения будущего ЕС, сообщается в пресс-релизе.

”На сегодняшней встрече было высказано мнение, что использование потенциала экономического и валютного союза является одним из важнейших вопросов будущего ЕС. Все страны заинтересованы в том, чтобы экономический и валютный союз был бы сильным, фискальная политика имела бы четкое управление. Сегодняшнее хорошее экономическое положение в Европе поддерживает укрепление союза”, — отметил министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте.

”На встрече прозвучало, что для укрепления потенциала экономического и валютного союза требуется, в первую очередь, постараться лучше применить правила, которые действовали до сих пор. Кроме этого, не стоит исключать и новые методы. Важно, чтобы была проведена хорошая подготовительная работа и убедиться, что их применение поможет достигнуть цели”, — добавил он.

Крепкий экономический и валюьный союз способствует развитию экономик стран-членов ЕС, а также повышает устойчивость к потенциальным кризисам. Тынисте выразил надежду, что темы, которые обсуждались сегодня в Таллинне, помогут Евросоюзу двигаться по этому пути дальше.

Говоря о технологических инновациях в финансовом секторе или FinTech министры и президенты центробанков отметили новые решения и услуги, но и необходимость сократить риски, связанные с финансовыми технологиями.

Финансовый сектор играет важную роль в развитии экономики. Технологические инновации финансового сектора позволяют предложить новые и выгодные услуги, а также, например, улучшить доступность финансирования для малых и средних предприятий. Однако это может повлечь за собой риски. Например, что правила для новых участников будут менее строгими или неполными. Поэтому роль общественного сектора заключается в том, чтобы способствовать инновациям, а также регулировать риски.

”Поскольку финансовый сектор — особенно банковский — играет ведущую роль, то именно поэтому он настолько строго регламентирован. Область финансовых технологий на сегодняшний день настолько мала, что не угрожает финансовой стабильности, поэтому сегодня мы имеем дело с рисками для потребителей подобных финансовых услуг. Быстрый рост финансовых технологий несет за собой необходимость определить сопутствующие риски и сформировать общую точку зрения Европейского союза, которая вместе с итогами сегодняшней и будущими дискуссиями послужит основой для создания правовой базы и контроля финансовых технологий в Европейском Союзе”, — отметил президент Банка Эстонии Ардо Ханссон.

Как министерство финансов, так и Банк Эстонии пристально следят за развитием финансовых технологий в Эстонии. ”Поэтому Банк Эстонии добавил область финансовых технологий в качестве приоритетной темы на ближайшие годы. Прежде всего, это касается функционирования платежных систем и систем расчетов по ценным бумагам, в котором Банк Эстонии играет ведущую роль”, — сказал Ханссон.

Темы двух сегодняшних встреч плотно связаны с приоритетами председательства Эстонии в Совете ЕС, преимущественно с вопросами развития цифровой экономики и цифрового рынка. Решения, которые возникнут в итоге сегодняшнего обсуждения, будут играть важную роль в экономике Эстонии.