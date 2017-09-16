Министры финансов ЕС договорились в Таллинне о создании новых правил налогообложения цифровой экономики

Сегодня в Таллинне на неформальной встрече министры финансов и экономики стран ЕС обсудили обновление международных правил налогообложения коммерческих объединений, чтобы их можно было применить в дальнейшем и для предприятий, использующих цифровые технологии.

Министры были единодушны в том, что с принятием решения о налогообложении цифровой экономики следует поспешить, и выразили надежду достигнуть единого мнения уже на официальной встрече министров в декабре, сообщает Госканцелярия.

”Для нас важно достигнуть соглашения о международных налоговых правилах, которые бы охватывали новые модели цифровой экономики. Они бы обеспечивали равное налогообложение для всех предприятий, независимо от их сферы деятельности и месторасположения. Я надеюсь, что сегодняшняя дискуссия помогла нам сделать шаг по направлению к поиску подходящих решений”, — сказал министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте после встречи.

О проблемах, сопутствующих области цифровых технологий и необходимости использования новых решений, говорилось уже давно. ”В тоже время предприятия должны действовать в неравных условиях, государства остаются без налоговых поступлений и вводят для покрытия убытков односторонние методы. Это подрывает наш единый рынок и весь ЕС. Поэтому чем быстрее мы найдем решение, тем лучше. Это обеспечит предприятиям более справедливое налогообложение и создаст лучшую бизнес-среду”, — говорит Тынисте.

Принятие общего решения, которое охватило бы весь ЕС, по словам министра, важно и потому, что использование различных систем налогообложения в странах-членах ЕС может повлечь за собой многократное налогообложение и привести к тому, что предпринимательская деятельность вне ЕС станет привлекательнее, чем внутри ЕС. ”Если мы сможем договориться об этих правилах внутри ЕС, то сможем повлиять на глобальные правила в подходящем для нас ключе. Мы единодушны в том, что глобальное решение будет лучшим решением”, — сказал Тынисте.

Бизнес-модели цифровой экономики в отличие от моделей традиционной экономики, зачастую действуют виртуально во многих странах. В налогообложении прибыли коммерческих объединений международные правила исходят по-прежнему их предпосылки, что для возникновения налогооблагаемой прибыли необходим физический адрес предприятия. Это позволяет многим предприятиям не платить налоги, поскольку правила налогообложения устарели. Поэтому эта ситуация не может быть решена просто мерами против уклонения от уплаты налогов.

При обновлении правил, по оценке Эстонии, важно отказаться от требования к физическому владению или наличию активов, и заменить концепцией виртуального виртуального места деятельности. Это также предполагает достижения более точного соглашения о виртуальных налогоплательщиках — тех, кто реально будет платить налоги.