Министры энергетики сосредоточились на обсуждении темы функционирования рынка электроэнергии

Сегодня в Таллинне на неформальной встрече министры энергетики стран-членов ЕС обсудили функционирование рынка электроэнергии.

Сектор энергетики всего мира в скором времени столкнется с необходимостью основательных изменений для замедления изменений климата. Это, прежде всего, означает сотрудничество в области сокращения выбросов CO2, диверсификацию производства энергии и внедрение новых цифровых технологий.

”Я бы подчеркнула важность дигитализации, которая создает много новых возможностей для модернизации рынка электроэнергии. Именно поэтому мы, в качестве председателя, призвали страны ЕС и представителей частного сектора присоединиться к Таллиннской декларации об э-энергии и внедрять цифровые решения в области энергетики”, — сказала министр экономики и коммуникаций Эстонии Кадри Симсон.

По словам министра, ведущая роль в области э-решений энергетики в Европейском союзе у Эстонии. ”Например, в Эстонии внедрены дистанционные смарт-счетчики, которые позволяют людям следить за расходом электроэнергии в режиме реального времени и благодаря этому экономить деньги. Также можно получить в интернете оперативную информацию об отключениях электроэнергии”, — сказала Симсон.

После обеда к министрам энергетики присоединились министры транспорта стран-членов ЕС, чтобы вместе обсудить как энергетический рынок Европы, так и возможности для развития транспорта с перспективой нового бюджетного периода после 2020 года. Встреча министров транспорта продолжится в четверг, где основной темой обсуждения станут развитие сети транспорта и улучшение авиа-сообщения.