Министр здоровья Литвы: если у эстонцев нет алкогольной зависимости, зачем они ездят закупаться к соседям?

30 и 31 октября в Таллинне проходит международная конференция на тему алкогольной политики.

В понедельник, помимо прочих, в дискуссии приняли участие министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и руководитель подразделения народного здоровья Еврокомиссии Джон Ф. Раян, пишет Õhtuleht. По словам министра, очень странно, что граждане Литвы и Эстонии отрицают наличие у них алкогольной зависимости, отправляясь при этом в другую страну, чтобы под завязку заполнить свой автомобиль живительным напитком.

”Если у людей нет алкогольной зависимости, то они не станут ездить в другую страну, чтобы купить выпить”, — сказал он.