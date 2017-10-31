31.10.2017, 13:40

Министр здоровья Литвы: если у эстонцев нет алкогольной зависимости, зачем они ездят закупаться к соседям?

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Министр здоровья Литвы: если у эстонцев нет алкогольной зависимости, зачем они ездят закупаться к соседям?
Illustratiivne pilt: Aurelijus Veryga. Foto: Wikimedia Commons / Annika Haas (EU2017EE)

30 и 31 октября в Таллинне проходит международная конференция на тему алкогольной политики.

В понедельник, помимо прочих, в дискуссии приняли участие министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и руководитель подразделения народного здоровья Еврокомиссии Джон Ф. Раян, пишет Õhtuleht. По словам министра, очень странно, что граждане Литвы и Эстонии отрицают наличие у них алкогольной зависимости, отправляясь при этом в другую страну, чтобы под завязку заполнить свой автомобиль живительным напитком.

”Если у людей нет алкогольной зависимости, то они не станут ездить в другую страну, чтобы купить выпить”, — сказал он.

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