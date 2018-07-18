18.07.2018, 08:45

Министр заверяет, что ввести принудительное страхование от несчастных случаев на производстве можно без роста налоговой нагрузки

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rus.delfi.ee
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Tööõnnetus katusel
Tööõnnetus katuselFoto: Karli Saul

В связи со страхованием от несчастных случаев на производстве много говорилось о возможном росте налоговой нагрузки, сообщает Министерство социальных дел.

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут подтверждает, что министерство социальных дел предлагает создать систему страхования от несчастных случаев на производстве, которая не увеличит налоговую нагрузку. Одна из возможностей — в то же время, например, сократить для этого ставку платежа по страхованию от безработицы.

Министр подчеркивает, что согласно предложению, работодатели получат при помощи страхования защиту от больших требований по возмещению ущерба и причиненный ущерб будет проще возмещаться работникам.

”Мы стоим лицом к лицу с сокращением и старением населения, и наше общество должно суметь удерживать людей на рынке труда и в здоровом состоянии как можно дольше. Для сохранения трудоспособности работников следует предотвращать связанный с работой ущерб здоровью и сейчас государство не делает это достаточно хорошо”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Ежегодно в Эстонии регистрируется 4500-5000 несчастных случаев на производстве. При этом, последствием 1200 несчастных случаев становится тяжелое телесное повреждение. Год от года число тяжких телесных повреждений увеличивается. Каждый год в рабочей среде погибают люди, чью смерть можно было и следовало бы предотвратить. В результате несчастных случаев на производстве ежегодно не выполняется работы объемом в 1,3 часов. Расходы на один несчастный случай на производстве для общества составляют около 16 000 евро.

”Возмещение причиненного несчастным случаем на производстве ущерба затратно как для работника, так и для работодателя. Эти споры идут долго, дорого и сложно. Страдает репутация работодателя. Работник должен разбираться с работодателем в ситуации, где его здоровье пострадало из-за несчастного случая и поэтому участие на рынке труда и возможности для получения дохода ограничены”, — пояснила Сиккут.

”Так что приходится признать, что пострадавший в несчастном случае на производстве может потерять из-за причиненного здоровью ущерба большую часть своего дохода и для компенсации отсутствует эффективная система”, — добавила министр.

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Сегодня мотивация работодателей вкладываться в рабочую среду и предотвращать несчастные случаи ограничена. Хотя возможность добровольно застраховаться от несчастных случаев уже сегодня есть у всех, все же это не распространенная практика и страховка есть лишь у единичных крупных предприятий.

По словам министра, в качестве альтернативы рабочую среду может улучшить и сильный надзор со стороны государства, но предложение министерства социальных дел намеренно заключается в другом — в страховании от несчастных случаев на производстве.

Согласно предложению, страхование от несчастных случаев работало бы по принципу частного страхования. ”Из-за того, что помимо возмещения ущерба, то есть основной цели страхования, мы хотим, чтобы создаваемая система максимально эффективно воздействовала бы на профилактику, то есть система должна стать такой, чтобы подтолкнуть работодателей активнее обеспечивать безопасность рабочей среды и предотвращать несчастные случаи”, — отметила Сиккут.

”Несмотря на то, что в качестве решения мы предлагаем страхование, мы открыты и для других предложений. Следует достичь широкого общественного договора, где все три стороны — работники, работодатели, правительство — должны поддерживать эту идею. Без этого невозможно реализовать ни одно большое изменение. Мы ждем вклад по поводу решений от всех сторон”, — добавила Сиккут.

Сумма платежа страхования от несчастных случаев на рабочем месте зависела бы от случавшихся на предприятии прежде несчастных случаев, их тяжести и принятых предприятием мер безопасности.

По оценке Эстонского фонда дорожного страхования, расходы на страхование от несчастных случаев на производстве составили бы для работодателей 5-200 евро на работника в год, в зависимости от их сферы деятельности. Например, так расходы в сфере оборота отходов и мусора составили бы около 160 евро, в обрабатывающей промышленности — около 140 евро, в сфере информации и связи — 6 евро.

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