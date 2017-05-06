Министр сельской жизни: эстонские продукты — ценность, которую мы должны с гордостью рекламировать за рубежом

Местные продукты питания достойны признания и в наших силах сделать так, чтобы об этом узнали за пределами Эстонии. Об этом заявил сегодня министр сельской жизни Тармо Тамм на открытии ярмарки эстонских продуктов, которая впервые проходит в нашей стране.

”Сегодняшняя ярмарка — это лучшее подтверждение того, как много разнообразных продуктов питания в Эстонии и как хорошо мы умеем их готовить”, — сказал министр Тармо Тамм. ”У нас имеются все предпосылки для того, чтобы производить качественную и натуральную продукцию: помимо природных условий, у нас весьма работящие фермеры, новаторские предприятия, работающие в пищевой отрасли, отличные повара и осведомленные потребители. Жители Эстонии должны больше ценить местные продукты и с гордостью представлять ее за рубежом, потому что это часть нашей культуры, наших традиций”, — добавил Тамм.

Министр отметил, что несмотря на то, что Эстония маленькая страна, каждый регион — особенный и отличающийся от других. ”Все мы знаем, что 1 мая Причудье получило переходящий титул европейского ”Региона вкуса”. Благодаря тому, что регион представлен на выставке, мы можем здесь и сейчас познакомиться с их вкусовыми предпочтениями, а также увидеть, чем могут удивить другие регионы”, — сказал Тармо Тамм.

Напомним, что с 5 по 6 мая в Цветочном павильоне в Таллинне впервые проходит эстонская пищевая ярмарка, где представлено свыше 500 стендов с местными продуктами. Ярмарка будет проводиться ежегодно в начале мая на Таллиннском певческом поле.