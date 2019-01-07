Министр обороны Финляндии: проект туннеля Хельсинки-Таллинн — из разряда научной фантастики

Нинитсё сказал в интервью Lännen Media, что силы обороны Финляндии выскажут свою позицию в свое время в процессе оценки влияния на окружающую среду.

Одной частью плана является строительство искусственного острова с населением в 50 000 человек напротив Хельсинки. ”Если такой искусственный остров действительно будет создан, то Финляндия всегда сможет защитить территорию всего государства”, — отметил министр.

Однако в целом, по его оценке, возможность осуществления проекта находится под вопросом. ”Проект в целом мне кажется чем-то из разряда научной фантастики. Пока руководители проекта соберут 15 млрд евро, из реки Вантаа в море может утечь очень много воды”, — отметил он.