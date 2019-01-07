Министр обороны Финляндии: проект туннеля Хельсинки-Таллинн — из разряда научной фантастики(74)
Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё считает осуществление проекта туннеля между Хельсинки и Таллинном не очень реальным.
Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё считает осуществление проекта туннеля между Хельсинки и Таллинном не очень реальным.
Нинитсё сказал в интервью Lännen Media, что силы обороны Финляндии выскажут свою позицию в свое время в процессе оценки влияния на окружающую среду.
Одной частью плана является строительство искусственного острова с населением в 50 000 человек напротив Хельсинки. ”Если такой искусственный остров действительно будет создан, то Финляндия всегда сможет защитить территорию всего государства”, — отметил министр.
Однако в целом, по его оценке, возможность осуществления проекта находится под вопросом. ”Проект в целом мне кажется чем-то из разряда научной фантастики. Пока руководители проекта соберут 15 млрд евро, из реки Вантаа в море может утечь очень много воды”, — отметил он.
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