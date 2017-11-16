Министр финансов: сейчас невозможно оценить реальное влияние роста акцизов

На пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что правительство не поддержало предложение оппозиции в лице Партии реформ об отмене поднятия алкогольного акциза. Министр финансов Тоомас Тынисте однако отметил, что акциз на алкоголь достиг потолка и продолжать в том же духе неразумно.

Тынисте сказал, что в возникновении приграничной торговли виноваты реформисты: ”Это правда, что министерство финансов не поддерживает отступления в вопросе акцизов. Рассуждая об этой теме в общем, можно сказать, что беспокойство по-прежнему вызывают предыдущие поднятия акцизов, которые начались во время правления Партии реформ, когда акцизны поднялись в несколько раз. Тогда и началась приграничная торговля. Происходящие в промежутке поднятия не достигли желаемых целей, и эта тема, которой нужно заняться всерьез”.

”Сегодня никто не может реально оценить реальное влияние роста акцизов. Разумно не продолжать в том же духе, потолок уже достигнут”, — добавил он.

Помимо прочего, министерство отметило, что в представленной реформистами объяснительной не было рассмотрено уменьшение дохода от налоговых поступлений и не было предложено альтернативных источников заполнения дыр, которые возникли бы в случае отказа от повышения акцизов.