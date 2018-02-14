Министр финансов: рост акцизов превысил предел терпимости

На инфочасе в Рийгикогу министр финансов Тоомас Тынисте ответил на вопрос Юргена Лиги о налоговой политике и на вопрос Андреса Аммаса о стратегии государственного бюджета.

Лиги сослался на представленный Партией реформ законопроект, призванный понизить акциз. Он спросил министра, готов ли последний сотрудничать, чтобы исправить совершенную ошибку, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Тынисте ответил, что многие правительства до этого прибегали к повышению акцизов, когда в бюджет требовались дополнительные средства. К сожалению, до 2014 года акцизы повышались в опережающем темпе: если ранее планировалось повышение на 5%, то реальное повышение составило 15%. По его оценке, в связи с этим и началась приграничная торговля. ”Стремление действующего правительства повысить и акциз на слабоалкогольные напитки до соответствующего уровня, несомненно, не способствовало сокращению приграничной торговли, — сказал министр финансов. — В конце прошлого года я предложил отменить повышение акциза, запланированное на 1 февраля 2018 года. Я рад, что правительственная коалиция хотя бы частично поддержала это предложение. Повышение состоялось лишь наполовину”.

По словам Тынисте, была дана неверная оценка влияния приграничной торговли на объем поступлений в бюджет. ”В данном случае мы говорим не только о приграничной торговле в Латвии, но и о северном направлении, т.е. о туристах из Финляндии. В связи с подорожанием в Эстонии их закупки здесь значительно сократились, — пояснил Тынисте. — По моей оценке, повышение акцизов показалось покупателям чрезмерным и несомненно оказывает влияние на экономику в целом. Совершая поездку в Латвию за алкоголем, люди там же заправляются, покупают другие товары и услуги. Эта тенденция вызывает беспокойство”. По его словам, возникновение приграничной торговли дает повод задуматься. Возможно, это и хороший урок на будущее: нельзя постоянно поднимать налоги и ожидать бо́льших поступлений в бюджет. Существуют пределы допустимого. ”Я считаю, что это сигнал широкой общественности, на который все мы должны обратить внимание”, — признал Тынисте.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский, и.о. премьер-министра, ответил на вопрос Андреса Херкеля об акцизах и на вопрос Кейт Пентус-Розиманнус о взглядах и политике правительства.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт ответил на вопрос Хенна Пыллуааса о радарном наблюдении за морской границей и на вопрос Артура Тальвика и Уно Каскпейта о строительстве восточной границы.