Министр финансов нашел 35 млн, чтобы отменить повышение акциза на алкоголь

Министр финансов Тоомас Тынисте представит в четверг кабинету правительства конкретное предложение, как в феврале будущего года отменить повышение акциза на алкоголь, сообщает rus.err.ee.



По словам Тынисте, нельзя говорить, что поезд уже ушел, как утверждают партнеры в правительстве из центристской партии.

"Мое понимание и четкое предложение нынешней коалиции — отменить повышение акциза с 1 февраля", — сказал Тынисте в интервью программе "Ringvaade" на ETV.

"В четверг я пойду со своим предложением на заседание кабинета правительства. После этого сможем поговорить о том, каким был результат", — добавил он.

По словам Тынисте, речь идет о 35 млн евро, которые бы не поступили в госбюджет в случае отмены повышения акциза.