Министр финансов допускает отказ от дальнейшего роста акцизов на алкоголь

Министр финансов Тоомас Тынисте отслеживает динамику поступления акциза на алкоголь в текущем году и рассматривает возможность отказаться от его дальнейшего повышения с февраля следующего года, а по мнению председателя входящего в правящую коалицию Союза отечества и Res Publica Хелира-Валдора Сеэдера, разумный предел алкогольного акциза уже превышен, сообщает rus.err.ee.

По данным Налогово-таможенного департамента, за первые десять месяцев этого года поступления акциза на алкоголь оказались меньше прогноза на 15,8 млн евро. Тынисте отметил, что эти поступления соответствуют прогнозу, который минфин составил нынешним летом и на основе которого был составлен бюджет на следующий год, но министр продолжит следить за динамикой поступлений.

"Поскольку повышение акцизов достигло уровня, на котором они влияют или уже повлияли на структуру экономики в негативном направлении (приграничная торговля на юге страны, уменьшение покупок финскими туристами, проблемы маленьких магазинов и т.д.), я также рассматриваю возможность внести предложение отменить повышение акциза в начале февраля", — сказал Тынисте.

Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер отметил, что тема акциза на алкоголь будет обязательно обсуждаться, но сейчас трудно сказать, о чем удастся договориться и какие есть фактические возможности в контексте госбюджета и бюджетной стратегии.

"Осталось очень мало времени, и это очень важный и принципиальный вопрос, но могу подтвердить, что действительно есть мнение, как минимум у IRL, т.к. я не могу говорить за (входящих вместе с IRL в правящую коалицию) социал-демократов и центристов, что разумный предел в случае акциза на алкоголь уже точно превышен", — сказал Сеэдер.