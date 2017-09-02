Министр экономики Симсон призывает осенью поднять "минималку"

Прибыль предприятий выросла за последний год на 22%, поэтому проблем с тем, чтобы поднять минимальную зарплату, у них быть не должно, считает министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

"К сожалению, до меня дошли слухи, что из-за того, что не облагаемый налогом минимум вырос до 500 евро, предприниматели считают, что в следующем году минимальную зарплату поднимать не нужно. Я решительно против такого мнения и призываю бизнес работать в тесном сотрудничестве с профсоюзами и поднять минимальную зарплату. Важно, чтобы эта реформа дошла до и до работников, а не стала для предпринимателей предлогом для заморозки зарплат", — передают слова Симсон "Деловые Ведомости".

Симсон сообщила, что направила председателю Союза работотаделей Эстонии Тоомасу Тамсару призыв достичь соглашения с профсоюзами и пондять минимальную зарплату на ближайшие 2 года.

Центральный союз профсоюзов и Союз работодателей уже начали переговоры по этому поводу, но к соглашению не пришли. Переговоры возобновятся в сентябре.