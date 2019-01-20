Министр экономики ФРГ призвал не вмешиваться в проект ”Северный поток-2”

В интервью газете Handelsblatt Петер Альтмайер сказал, что у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекта ”Северный поток-2”. По его словам, он не видит особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море.

”Северный поток-2” — неправильный мальчик для битья”, — заявил немецкий министр.

Handelsblatt указывает, что позицию Альтмайера разделяет и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. Последний на этой неделе заявил, что угроза американских санкций в отношении немецких компаний, участвующих в проекте, не остановит строительство. По его словам, Россия сможет самостоятельно завершить сооружение трубопровода.

При этом Альтмайер и Маас подчеркнули, что уверены в продолжении транзитных поставок российского газа через Украину и после завершения строительства ”Северного потока-2”.