Министр финансов Свен Сестер завтра на заседании правительства представит программу налоговых изменений, которая, помимо прочего, содержит и быстрое внедрение нового налога, несогласованное с заинтересованными группами. Об этом пишет Ärileht.

В числе прочего, программа содержит, например, введение т.н. залогового подоходного налога для предприятий, суть и содержание которого Министерство финансов несколько раз отказалось объяснять газете Ärileht. Однако, в один медиаканал утекла информация из министерства. В соответствии с ней, есть планы обложить налогом взаимные ссуды предприятий, входящих в концерн.

Министерство финансов отказалось объяснять что-либо относительно залогового подоходного налога, и впопыхах провело запланированное на сегодня ознакомительное мероприятие. ”Министерство не комментирует”, — сказала пресс-секретарь Мария Муракас.

Министерство финансов хочет составить программу законопроекта о налоговых изменения в ускоренном порядке, без составления предварительного плана разработки, что означается, что заинтересованные группы при обсуждениях своего слова вставить не смогут.