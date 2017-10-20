Министерство планирует резкое повышение платы за вывоз мусора

Министерство окружающей среды хочет заметно повысить плату за вывоз мусора и ввести новый налог на сжигание мусора. Это приведет к росту цен для людей, которые не сортируют мусор, пишет ERR Uudised.

По данным ERR, министерство обдумывало вариант, согласно которому плата за вывоз мусора повысилась бы с 30 евро до 60 евро за тонну.

Вдобавок к этому, сжигаемый мусор стали бы облагать налогом в 30-40 евро за тонну. Сейчас для сжигаемого мусора отдельной платы нет.

Когда повысятся цены, неизвестно, но обдумывали начало 2019 года.

Вице-канцлер Министерства окружающей среды Адо Лыхмус признал, что такой план есть, но цифры могут измениться.

Но он подтвердил, что, согласно их видению, повышение плат должно быть "ощутимым".

Плата за вывоз бытовых отходов сделала бы избавление от мусора дороже для тех людей, которые не сортируют мусор.