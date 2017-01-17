Министерство финансов с 2018 года хочет изменить систему налогообложения служебных автомобилей.

В соответствии с ней, налогообложение будет зависеть от стоимости автомобиля, частично исчезнет дневник истории пробега, и только автомобили, используемые на предприятиях, должны будут обозначаться номерными знаками другого цвета. В общей сложности эта реформа будет стоить пять миллионов, пишет Ärileht.

По нынешнему закону, налог либо зависит от километража, либо фиксирован — 256 евро в месяц.

По оценке Министерства финансов, мощность авто на 90% коррелирует с его стоимостью; министерство предлагает связать налог на служебные авто с их мощностью: цена за киловатт могла бы быть 1,95 евро в месяц.