Министерство оштрафовало TS Laevad в общей сложности на 500 000 евро

В связи с задержкой выхода новых судов на линии Министерство экономики и коммуникаций выписало TS Laevad штрафов на общую сумму 500 000 евро.

Руководитель службы по связям с общественностью министерства Расмус Рууда сказал, что ведомство выписало дочернему предприятию Tallinna Sadam два штрафа в размере 400 000 и 100 000 евро соответственно. В случае полной остановки паромного сообщения штраф мог бы составить 5 млн евро.

”В июне будет известно точно, но надеюсь, что штрафов от министерства больше не будет”, — сказал руководитель фирмы TS Laevad Кайдо Падар.

Общая стоимость двух изготовленных в Турции паромов составила 22,8 млн евро, построенные в Польше суда обошлись в 31,5 млн евро. Всего было потрачено 108,6 млн евро, выплаченная польской и турецкой судоверфями неустойки снизили эту сумму до менее чем 100 млн евро.