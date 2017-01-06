Министерство экономики и коммуникации (MKM) сегодня, в пятницу, послало фирме TS Laevad извещение о штрафе в размере 400 000 евро за задержку новых паромов, пишет Ärileht.

”Один новый паром к сегодняшнему дню на месте, в ближайшие дни отправится в путь и второй, но как договорной партнер TS Laevad в качестве перевозчика отвечает за выполнение договора. В соответствии с ним новые паромы должны были выйти на линию с первого октября ушедшего года. Невозможность же своевременно вывести означает штраф”, — написала в пресс-сообщении министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

”TS Laevad, в свою очередь, могут требовать штраф от договорного партнера, затянувшего строительство”, — добавила Симсон.

Согласно договору, заключенному между государством и TS Laevad, 1 октября 2016 года на линии Сааремаа — Хийумаа должны были начать курсировать четыре новых парома. Хотя TS Laevad и выполнила пункты договора, касающиеся перевозки пассажиров, и паромное сообщение между островами имело место быть, паромы все же не соответствовали договорным требованиям: не были новыми, сообщило министерство.

Максимальный возможный штраф, по сообщению министерства, может быть 5 миллионов евро. Такая мера могла бы быть принята в случае, если бы паромное сообщение было полностью нарушено.