Министерство образования в целях экономии отказалось от услуг RKAS

За счет отказа от услуги администрирования здания на Тынисмяги министерство сэкономит пару тысяч евро в месяц, пишет Ärileht.

Кажется, Министрество образования и науки решило сделать беспрецедентный шаг: отказаться от административной услуги, которую предоставляет Riigi Kinnisvara AS в здании по адресу Тынисмяги, 11. Там расположены, например, рабочие кабинеты министров. У министрества в сентябре кончился договор с RKAS, и подсчеты показали, что нет смысла платить акционерному обществу за услугу.

”Привлечение управляющего от RKAS не снизило нагрузку работников министерства”, — сообщил Заведующий отделом госимущества Министерства образования и науки Индрек Рийсаар. По его словам, за счет платы управляющему RKAS министерство сэкономит пару тысяч евро в месяц.

И ремонтные работы они теперь сами смогут и планировать, и заказывать. ”Это также позволит сэкономить и получить более качественную услугу, так как возникающие проблемы так решить проще, чем через посредника”. Рийсаар также добивал, что RKAS сможет на других объектах, например, при обслуживании школ, повысить качество.

Летом Delfi писал, что клиенты Riigi Kinnisvara AS каждый день обнаруживают проблемные места, тормозящие сотрудничество. В числе ставших достоянием общественности значатся, например, сомнительные тендеры, излишняя бюрократия и кусачие цены. Необходимость изменений признает и министр государственного администрирования, пишет Eesti Päevaleht.