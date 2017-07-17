Министерство обороны выделит 400 000 евро на новые проекты

Министерство обороны объявило конкурс на проекты в области оборонной промышленности. Фонд поддержки эстонских предприятий, нацеленных на экспорт, составляет 400 000 евро, сообщают "Деловые Ведомости".

Cумму разделят как минимум между двумя проектами, отвечающим требованиям по инновативности и технологичности.

Как сообщает министерство, пособие выдается уже пятый год подряд, и благодаря ему получили толчок в развитии многие предприятия, в частности самоходный внедорожник Milrem, котым заинтересованы как рынки США, так и ближневосточные рынки, а также различные технлогии для дронов.

Министерство обороны заключит с победятелями конкурса договоры, дающие также возможности тестировать и развивать товары и услуги вместе с Силами обороны.