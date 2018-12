Министерство обороны поддержит круглой суммой семь эстонских предприятий оборонной промышленности

• Threod Systems OÜ/Eesti Arsenal OÜ ”Multi-purpose Loitering Munition (MPLM)”

• Nordic Armoury OÜ ”76mm Training Smoke Round”

• Eesti Arsenal OÜ ”Anti-UAV missile autopilot and computer vision system”

• Krattworks OÜ ”Smart mine trigger system development”

• Nord Arms OÜ ”Development of High Quality High Performance Semi-Automatic and Full-Automatic 9mm Pistol Calibre Carbine ( PCC ) Rifles calibre 9x19 Parabellum”

• Penhouse Studio OÜ ”Mine clearance training device development for both military and peacekeeping operations”

• Asymmetric Systems OÜ ”Mined tank obstacle for infantry squads”

Министр обороны Юри Луйк сказал, что другая цель конкурса состояла в том, чтобы дать толчок развитию предприятий оборонной промышленности Эстонии. ”Эстонские предприниматели в области оборонной промышленности зарекомендовали себя как быстро развивающиеся и конкурентоспособные”, — отметил Луйк.

Он также добавил, что развитие отечественной оборонной промышленности важно, прежде всего, с точки зрения государственной обороны, но также способствует оживлению экономики путем укрепления нашего экспортного потенциала.

Проекты развития получат финансирование в размере 437 503 евро. Субсидия, выделяемая Министерством обороны под проект развития, составляет от 25 до 45 процентов от совокупных расходов на проект; при этом ее объем зависит от потенциала проекта получившего государственную поддержку предприятия.

В этом году на конкурс было подано десять заявок на общую сумму в 1,6 миллиона евро. Победителям конкурса Силы обороны обеспечат проведение военной экспертизы в ходе испытаний и разработки изделий.

Толчок для поиска новых решений в секторе дал также впервые проведенный в нынешнем году в Эстонии хакатон в области обороны ”Defence Makeathon”. В конкурсе проектов развития участвовали и получили субсидии также две команды, участвовавшие в оборонном хакатоне.