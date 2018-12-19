19.12.2018, 18:15

Министерство обороны поддержит круглой суммой семь эстонских предприятий оборонной промышленности

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents. 6.05.2018
Valitsuse pressikonverents. 6.05.2018Foto: Karin Kaljuläte

Министерство обороны поддержит суммой примерно в полмиллиона евро семь эстонских предприятий, занимающихся разработкой вооружений и взрывчатых веществ, которые в этом году приняли участие в конкурсе проектов развития оборонной промышленности.

Министр обороны Юри Луйк констатировал, что данная мера является частью плана Министерства обороны развивать в Эстонии производство вооружений и боеприпасов.

”Возможность для подобного производства обеспечивает существенное изменение закона об оружии, вступившее в силу 1 июля этого года, благодаря которому предприятия оборонной промышленности Эстонии впервые получили возможность заниматься боевым оружием и боеприпасами”, — сказал Луйк.

Субсидии будут выделены под следующие проекты:

Threod Systems OÜ/Eesti Arsenal ”Multi-purpose Loitering Munition (MPLM)”
• Nordic Armoury OÜ ”76mm Training Smoke Round
• Eesti Arsenal OÜ ”Anti-UAV missile autopilot and computer vision system”
• Krattworks OÜ ”Smart mine trigger system development”
• Nord Arms OÜ ”Development of High Quality High Performance Semi-Automatic and Full-Automatic 9mm Pistol Calibre Carbine ( PCC ) Rifles calibre 9x19 Parabellum”
• Penhouse Studio OÜ ”Mine clearance training device development for both military and peacekeeping operations”
• Asymmetric Systems OÜ ”Mined tank obstacle for infantry squads”

Министр обороны Юри Луйк сказал, что другая цель конкурса состояла в том, чтобы дать толчок развитию предприятий оборонной промышленности Эстонии. ”Эстонские предприниматели в области оборонной промышленности зарекомендовали себя как быстро развивающиеся и конкурентоспособные”, — отметил Луйк.

Он также добавил, что развитие отечественной оборонной промышленности важно, прежде всего, с точки зрения государственной обороны, но также способствует оживлению экономики путем укрепления нашего экспортного потенциала.

Проекты развития получат финансирование в размере 437 503 евро. Субсидия, выделяемая Министерством обороны под проект развития, составляет от 25 до 45 процентов от совокупных расходов на проект; при этом ее объем зависит от потенциала проекта получившего государственную поддержку предприятия.

В этом году на конкурс было подано десять заявок на общую сумму в 1,6 миллиона евро. Победителям конкурса Силы обороны обеспечат проведение военной экспертизы в ходе испытаний и разработки изделий.

Толчок для поиска новых решений в секторе дал также впервые проведенный в нынешнем году в Эстонии хакатон в области обороны ”Defence Makeathon”. В конкурсе проектов развития участвовали и получили субсидии также две команды, участвовавшие в оборонном хакатоне.

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