Министерство культуры выделило субсидии на поддержу спорта

Министр культуры Индрек Саар утвердил решения о выделении в 2017 году субсидий для спортивных объединений уездов в размере 587 600, на проведение международных соревнований в Эстонии — 340 000, на начальный этап обучения плаванию 230 083 и на физкультуру — 128 000 евро.

Поддержка уездных спортивных объединений предназначается спортивным объединениям для организации мероприятий физической культуры, уездных первенств и других спортивных мероприятий, для приведения в порядок мест для занятия спортом, а также приобретения инвентаря и обучения лиц, связанных с организацией спортивной деятельности, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

На организацию международных соревнований в 2017 году самую крупную дотацию получит Союз ориентирования Эстонии для проведения всемирного первенства по ориентированию в Южной Эстонии, Союз лыжного спорта Эстонии для организации этапа Кубка мира в Отепя, а также Союз волейбола Эстонии для организации отборочного турнира мужского мирового первенства по зальному волейболу. Всего субсидии были выделены на 21 международное соревнование.

Читать еще

Уездная субсидия на начальный этап обучения плаванию предусмотрена для всех общеобразовательных школ, действующих в уезде, чтобы дети научились плавать в рамках первой школьной ступени. Начальный этап обучения плаванию, входящий в программу предмета физической культуры государственной учебной программы, поддерживается из бюджета Министерства культуры начиная с 2005 года.

Самые большие субсидии для продвижения физической культуры получили Клуб "Тартуский марафон" для организации Тартуского марафона "Кубик" 2017, а также Клуб организации спортивных мероприятий для проведения своих событий. Итого субсидии получили 38 проектов.