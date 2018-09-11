11.09.2018, 18:25

Министерство финансов прогнозирует впечатляющий рост средней зарплаты и снижение темпов роста цен

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rus.delfi.ee
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Министерство финансов прогнозирует впечатляющий рост средней зарплаты и снижение темпов роста цен
Foto: Raivo Tasso

Согласно свежему экономическому прогнозу Министерства финансов, в этом году экономика Эстонии вырастет на 3,6 процента, а в будущем году рост составит 3 процента. В этих пределах экономика, согласно прогнозу, и будет расти вплоть до 2022 года, сообщает правительство Эстонии на своей странице в Facebook.

Средняя зарплата вырастет в этом году до 1307 евро в сравнении с прошлогодними 1221, а в будущем году достигнет 1385 евро.

Реальный рост средней зарплаты, который учитывает рост цен, составит в этом году 3,6%, а в следующем — 3,1%. Рост зарплат в целом соответствует экономическому росту. Рост численности работающих людей среди населения трудоспособного возраста достиг рекордного уровня, но через пару лет количество работающих людей начнет снижаться, поскольку на рынок труда начнет влиять наблюдавшееся в 1990 годы падение рождаемости.

Уровен безработицы низок, на него существенно не повлияла и реформа трудоспособности. В этом году прогнозируемый уровень безработицы составит 5,7%, а в следующем году 6%. Уровень потребительских цен вырастет в этом году на 3,3 процента.

Это произойдет, прежде всего, благодаря росту цен на энергоносители, а также подорожанию услуг, вызванному ростом зарплат, и изменениям в налогообложении.

С лета следующего года рост цен должен замедлиться и в 2021-2022 году оставаться на уровне 2 процентов. Правительство сегодня рассмотрело свежий экономический прогноз и приступает к обсуждению государственного бюджета на 2019 год.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, при составлении проекта госбюджета правительство исходит из основных целей, согласованных при формировании правящей коалиции.

”Бюджет должен поддерживать продолжительный рост экономики и помогать укреплять безопасность Эстонии. Принятые решения должны быть разумными с точки зрения политики в области народонаселения, чтобы поддерживать рост численности населения и повышать уровень благосостояния и единства общества”, — отметил премьер-министр.

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