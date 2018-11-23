23.11.2018, 09:34

Министерство: 5 причин, почему дружественные к семьям работодатели более конкурентоспособны

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rus.delfi.ee
EST 1
Laps ja lapsevanemad
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Министерство социальных дел с начала ноября открыло новый тур конкурса программы по присвоению значка дружественного к семье работодателя. На участие в программе приглашаются все работодатели, которые желают внести свой вклад в культуру труда организации и поставили цель сделать производственную среду более дружелюбной к семье и работнику. Что же могло бы мотивировать работодателей проявлять более дружественное отношение к семье?

Главный специалист отдела детей и семей Министерства социальных дел Лаура Вийлуп, опираясь на ряд исследований, привела пять причин, почему дружественное отношение работодателя к семье является полезным для организации, и каким образом это создает конкурентное преимущество перед другими работодателями. При этом положительный эффект от согласования трудовой и семейной жизни особенно заметен у работодателей, которым требуются работники со специфическими навыками.

1. Уменьшается движение рабочей силы. Если работники чувствуют, что работодатель ценит их, вкладывает в их развитие и посредством применяемых мер способствует гармонии работы и частной жизни, то растет общий уровень лояльности трудового коллектива. Поэтому у работодателей, дружественных к семье и работнику, процент движения рабочей силы всегда ниже, чем в других местах, поскольку работники довольны рабочей атмосферой и тамошними условиями, а также у них отсутствует желание увольнения. Наряду с этим дружественные к семье работодатели экономят расходы на наем и обучение персонала, которые иногда могут достигать очень высокой планки.

2. Снижается риск перегорания работников на работе. Благодаря продуманному климату общения, поддерживающей организационной культуре, гибкому рабочему графику, признанию со стороны руководителей и мотивирующей среде риск перегореть на работе у дружественного к семье работодателя существенно ниже. Таким образом, риски в таких организациях заземлены уже на ранней стадии развития. С другой стороны, там также больше обращают внимания и быстрее реагируют, когда видно, что какой-то работник показывает признаки опасность перегорания.

3. Растет продуктивность работников. Вклад работодателя в благополучие своих работников и производственную среду мотивирует коллектив работать с большей добросовестностью. Известно, что у дружественных к семье работодателей самоотдача работников высокая, поскольку работники ценят, когда учитываются их пожелания, они задействованы в различных процессах, их развитие имеет поддержку и работодатель думает о благополучии работника и его семьи. Таким образом, работники уже изначально имеют более высокую мотивацию и желают доказать свою преданность работодателю высокой производительностью.

4. Уровень стресса работников ниже. Благодаря дружественной к семье организационной культуре работодателя улучшается качество жизни работника и его семьи. Это в свою очередь повышает чувство счастья работников и уменьшает уровень стресса, что может повлиять, например, на число дне, проведенных на больничном. Исследования показывают, что более счастливых работников заболевания беспокоят меньше и коллектив в дружественных к семье организациях здоровее. Вместе с этим дружественный к семье работодатель относится к работникам, которым требуются больничные дни, с пониманием и поддержкой, в результате чего работники в случае заболевания остаются с более спокойной душой сразу дома, быстрее выздоравливают и тем самым скорее возвращаются на работу.

5. Улучшается репутация работодателя. В настоящее время во многих секторах ощущается нехватка рабочей силы, и работодатели с целью удержания своих работников и найма новых ведут интенсивную борьбу за власть. Тем самым дружественное отношение работодателя к работнику и семье является конкурентным преимуществом, поскольку помимо лучшей публичной репутации доброе слово о работодателе также передается среди работников и соискателей из уст в уста. Таким образом, дружественное отношение к семье при выборе места работы является более существенным аргументом и сообщает о ценностях работодателя, которые сильно связаны с интересами работников. От здоровой производственной среды получают выгоду и работодатель, и работник.

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