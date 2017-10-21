Минимальная зарплата со следующего года может вырасти до 500 евро

Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей на следующей неделе могут достигнуть договоренности по ставке минимальной зарплаты, которая, как предполагается, вырастет с 2018 года до 500 евро, сообщает Rus.Err.ee.

"Мы надеемся прийти к соглашению в самое ближайшее время. Пока договоренности с профсоюзами нет, говорить о чем-либо рано. Я уверен, что к среде (25 октября — прим. ред.) все уже будет ясно. Если никаких неожиданностей со стороны профсоюзов не будет, ясность будет уже на следующей неделе", — сказал в субботу, 21 октября, агентству BNS руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По словам главы Центрального союза профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) Пеэпа Петерсона, минимальная зарплата со следующего года вырастет, скорее всего, до 500 евро.