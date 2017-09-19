Минимальная заработная плата работника культуры вырастет до 1150 евро

Министр культуры Индрек Саар рассказал вчера руководителям подчиненных министерству учреждений и Центральной организации профсоюзов служащих о возможностях поднятия заработной платы работников культуры в 2018 году. Согласно предложению, в 2018 году минимальная ставка брутто-зарплаты работника сферы культуры с высшим образованием или работающего на должности, требующей высшего образования, впервые превысит границу в тысячу евро и повысится до 1150 евро, или на 22,5 процента, сообщает Министерство культуры.

Цели политики в области заработной платы работников культуры сформулированы в принятом Рийгикогу в 2014 году документе "Основы культурной политики до 2020". Согласно его положениям, доход работающего на полную ставку работника культуры с высшим образованием должен к 2020 году достигнуть уровня средней зарплаты по Эстонии.

По словам министра культуры Индрека Саара, достигнутый за последние три года рост заработных плат показывает, что правительство ценит работников культуры Эстонии. "Мы сочли важным инвестировать средства прежде всего в людей, чья повседневная работа связана с созданием культуры и впечатлений. За три года мы смогли поднять минимальную зарплату с 731 евро до 1150 евро, то есть на 419 евро. Продолжая в этом темпе, мы достигнем в оговоренные сроки цели по размеру минимальной заработной платы работников культуры", - подчеркнул Саар.

Согласно предложению Министерства культуры, на 7,5 процента будет увеличен и фонд заработной платы работающих в сфере культуры людей, входящих в число опорного персонала, или работников культуры с высшим образованием, чьи доходы превышают минимальный размер брутто-зарплаты. "Значительное повышение фонда заработной платы позволит поднять зарплаты и у тех лиц, кто сегодня получает больше минимальной ставки брутто-зарплаты, а также премировать лучших. Решение о распределении дополнительных средств фонда заработной платы в каждом учреждении культуры принимают их руководители", - добавил Саар.

Вчера министр культуры рассказал о росте заработной платы руководителям государственных учреждений, входящих в юрисдикцию Министерства культуры, руководителям фонда, общественно-правовых учреждений, а также представителям Центральной организации профсоюзов служащих TALO.