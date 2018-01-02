Минимальная ставка зарплаты работников культуры повысится до 1150 евро

Министр культуры Индрек Саар и председатель правления Центрального союза профсоюзов служащих (TALO) Аго Туулинг сегодня, 2 января, подписали соглашение по зарплатам работников культуры на 2018 год. Согласно ему, минимальная ставка брутто-зарплаты работника культуры с начавшегося года повышается до 1150 евро в месяц, сообщает Минкульт.

Минимальная ставка брутто-зарплаты работника культуры с высшим образованием или работающего на должности, требующей высшего образования, впервые превысит границу в одну тысячу евро и достигнет 1150 евро. Это означает рост минимальной заработной платы в размере 22 процентов.

Политику в сфере заработной платы работников культуры направляет базовый документ "Основы культурной политики до 2020 года". Согласно его положениям, доход работающего на полную ставку работника культуры с высшим образованием должен к 2020 году достигнуть уровня средней зарплаты по Эстонии.

По словам министра культуры Индрека Саара, значительный рост заработных плат подтверждает то, что правительство высоко ценит работников культуры в Эстонии.

"За три года мы смогли поднять минимальную заработную плату на 419 евро, если мы будем продолжать в том же темпе, к оговоренному времени мы достигнем цели по минимальной заработной плате работников культуры. Наш общий интерес заключается в сохранении преемственности и повышении числа специалистов, а значительный рост заработной платы помогает нам это обеспечить", — сказал Саар.

На 7,5 процентов будет увеличен и фонд заработной платы работающих в сфере культуры людей, входящих в число опорного персонала, или работников культуры с высшим образованием, чьи доходы уже превышают минимальный размер брутто-зарплаты.

Оговоренное повышение заработной платы касается работников культуры, получающих зарплату из государственного бюджета. К ним относятся получающие зарплаты от государства работники государственных учреждений, публично-правовых институтов, целевых учреждений и уездных библиотек. Имеются в виду работники культуры с высшим образованием, высшей профессиональной квалификацией или приравненными к высшему образованию специфическими профессиональными знаниями.

Председатель правления TALO Аго Туулинг добавил, что государственное соглашение о заработной плате — это важное послание для всей сферы культуры.

"Соглашение затрагивает только работников культуры, получающих зарплату от государства, но о сохранении преемственности заботятся все работники культуры. Поэтому все оговариваемые принципы оплаты могли бы стать рекомендацией для всех действующих в культурной сфере учреждений, независимо от их подчинения или формы собственности", — отметил Туулинг.