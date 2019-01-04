Минимальная и максимальная ставка страхового возмещения по безработице в этом году выросла

Основанием для расчета максимального размера страхового возмещения по безработице является трехкратный размер средней заработной платы в Эстонии за один календарный день. Касса по безработице рассчитывает эту сумму на основании выплаченных в прошлом году страховых взносов. Средняя заработная плата за один календарный день составляет теперь 33 евро и 25 центов.

Минимальный размер страхового возмещения составляет в этом году 258 евро и 23 цента за 31 календарный день, минимальная дневная ставка составляет 8,33 евро. Застрахованное лицо всегда имеет право на возмещение в минимальном размере, и в случае, когда размер возмещения, рассчитанный на основании получаемой им зарплаты, меньше минимального размера возмещения.

В прошлом году от безработицы были застрахованы 635 266 человек, что на 17 969 человек больше, чем в 2017 году.

Изменилась также дневная ставка пособия по безработице, которая теперь составляет 5,65 евро, дневная ставка за 31 календарный день составляет в наступившем году 175,15 евро.