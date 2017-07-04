04.07.2017, 17:15

"Минималку" в Латвии разом поднимут до 430 евро

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rus.DELFI.lv
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Foto on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

Во вторник, 4 июля, по итогам заседания правительства министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) сообщила журналистам, что достигнуто соглашение насчет повышения со следующего года размера минимальной заработной платы в Латвии с нынешних 380 евро до 430 евро.

Как подчеркнула министр, "минималку" решено поднять разом и удерживать на этом уровне следующие три года. До этого Минфин рассматривал вариант постепенного увеличения минимальной заработной платы, сообщает LETA.

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