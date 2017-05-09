Минфин: за ускорением темпов роста цен стоят продукты и промтовары

По данным Департамента статистики, в апреле цены по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,3%, а по сравнению с прошлым годом рост цен ускорился с 2,8% в марте до 3,2% в апреле.

В первые месяцы года рост цен колебался вокруг отметки 3%. В качестве основной причины называется удорожании сырья на внешних рынках, ускорение базовой инфляции, отражающей изменение цен на услуги и промышленные товары, а также рост акцизных ставок.

В апреле рост на продукты питания составил 4,5%. Больше всего выросли цены на молочную продукцию, масло и рыбу.

Согласно экономическому прогнозу министерства, в этом году потребительский индекс вырастет на 3,3%.