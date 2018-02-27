Минфин США пообещал ввести новые санкции против России в течение 30 дней

Соединенные Штаты введут новые санкции против России в течение 30 дней. Об этом глава Минфина США Стивен Мнучин заявил во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

"Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение ближайших 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые", — приводит в Twitter слова Мнучина корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин.

Ранее глава американского Минфина заявлял, что возглавляемое им ведомство работает над новыми санкциями против России. В конце прошлой недели на брифинге в Белом доме Мнучин, рассказывая о новых санкциях против КНДР, упомянул и Россию. Он сообщил, что Минфин объявит о новых антироссийских санкциях в течение нескольких недель.

Глава министерства тогда отметил, что ведомство тесно сотрудничает с ФБР, предоставляя необходимую информацию в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. При необходимости могут быть приняты новые санкционные меры, пояснил он.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что в Белом доме готовятся новые санкции против России в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы американского президента.

На брифинге для журналистов три старших должностных лица из администрации Белого дома, участвующих в работе над санкциями, заявили, что процесс продвигается медленно по юридическим причинам. Чиновники не уточнили, когда администрация примет решение и какие именно меры рассматриваются.

Представители Белого дома заверили, что в целом подготовка новых санкций идет полным ходом, несмотря на то что процесс введения ограничительных мер "длительный, трудный и неприятный". Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа заранее готовится к тому, что Россия может попытаться повлиять на промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года, сообщили они.

В середине февраля Минюст США опубликовал список лиц, которым предъявлены обвинения в попытке вмешательства в кампанию по выборам президента США. В списке оказались 13 россиян, в том числе "повар Путина" Евгений Пригожин, его компании Concord Catering и Concord Management, а также Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей".