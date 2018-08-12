12.08.2018, 19:50

Минфин РФ не исключил отказ от доллара при торговле нефтью

 (72)
rus.delfi.ee
EST
Rahandus-14
Rahandus-14Foto: Ilmar Saabas

Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью. Об этом он заявил в воскресенье, 12 августа, в эфире одного из российских федеральных каналов.

"Мы должны строить свою политику с учетом тех возможных рисков, которые вытекают из действий наших американских партнеров", — подчеркнул он.

Первый зампред правительства также сообщил, что Москва существенно уменьшила вложения в американские активы и золотовалютные резервы и продолжит данную политику в дальнейшем.

При этом Силуанов добавил, что закрывать работающие в России американские компании власти пока не намерены. "Это как, например, взять и закрыть McDonald’s: в этих компаниях работают наши граждане", — отметил он.

В мае РФ сократила втрое вложения в американские гособлигации — до 14,9 млрд долларов (13 млрд евро) — и выбыла из списка 33-х их крупнейших держателей.

В начале августа в США были обнародованы детали законопроекта, предполагающего санкции в отношение российских госбанков и суверенного долга. Кроме того, госдепартамент США намерен наложить на Москву штрафные меры в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Наконец, по данным газеты The Washington Post, Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев, вмешивающихся в американские выборы.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Эстоноземельцы все активнее делают пожертвования. Какие суммы и куда?

12.08.2018
Пожертвование денег в Эстонии возросло. За десять лет число жертвующих и суммы пожертвований более чем удвоились, следует из даных Налогово-таможенного департамента.
Подробнее

Хитрая уловка для привлечения внимания? Письмо от Telia в почтовом ящике оказалось простой рекламой

12.08.2018
Каждый день в наши почтовые ящики, за исключением, если там есть соответствующая наклейка, кладутся листовки с рекламой, которые многие сразу выбрасывают. Так делает и обратившийся к Delfi читатель, недавно получивший письмо от Telia, но к его раздражению в конверте оказалась обычная реклама.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО и ВИДЕО: Сегодня в мире отмечают День слона. Как поживают слоны в Таллиннском зоопарке?

12.08.2018
12 августа во всем в мире и в Таллиннском зоопарке отмечают день слона. Сегодня посетителей радовали своим видом обитатели зоопарка — африканские слоны Драй, Фиен и Карл.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Жевал записку и придумывал обидные прозвища. Что можно узнать о Трампе из книги его бывшей помощницы

12.08.2018
Бывшая помощница президента США Дональда Трампа и экс-директор по коммуникациям в управлении по связям с общественностью Омароса Маниголт Ньюман выпускает 14 августа книгу ”Unhinged: An Insider Account of the Trump White House” (”Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе”). В ней она обвиняет Трампа в расизме, сексизме и мизогинии, пишет "Медуза".
Подробнее