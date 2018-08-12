Минфин РФ не исключил отказ от доллара при торговле нефтью

"Мы должны строить свою политику с учетом тех возможных рисков, которые вытекают из действий наших американских партнеров", — подчеркнул он.

Первый зампред правительства также сообщил, что Москва существенно уменьшила вложения в американские активы и золотовалютные резервы и продолжит данную политику в дальнейшем.

При этом Силуанов добавил, что закрывать работающие в России американские компании власти пока не намерены. "Это как, например, взять и закрыть McDonald’s: в этих компаниях работают наши граждане", — отметил он.

В мае РФ сократила втрое вложения в американские гособлигации — до 14,9 млрд долларов (13 млрд евро) — и выбыла из списка 33-х их крупнейших держателей.

В начале августа в США были обнародованы детали законопроекта, предполагающего санкции в отношение российских госбанков и суверенного долга. Кроме того, госдепартамент США намерен наложить на Москву штрафные меры в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Наконец, по данным газеты The Washington Post, Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев, вмешивающихся в американские выборы.