Министерство еще год назад направило различным сторонам записку о намерении разработать соответствующий законопроект, который сейчас разрабатывается вместе с пояснительной запиской, сообщил в субботу, 21 января, новостной портал ERR.

По словам главы отдела политики финансовых рынков Министерства финансов Сийри Тынисте, возможность выпускать ипотечные ценные бумаги оживит местный рынок капитала, пишет rus.err.ee.

"Например, ипотечные ценные бумаги были бы подходящим инструментов для вложения средств пенсионных фондов. В таком случае инвестируемые средства пенсионных фондов в большей мере оставались бы в Эстонии. С другой стороны, это позволило бы иностранным инвесторам увеличить вложения в эстонский рынок капитала", — пояснила Тынисте.

Ипотечные ценные бумаги — это облигации, обеспеченные купленной в кредит недвижимостью. Утверждается, что по сравнению с обычными облигациями ипотечные ценные бумаги надежнее, потому что исполнение обязательств по ним лучше обеспечено.