Минфин прогнозирует ускоренный рост экономики и среднюю зарплату в 1280 евро

Министерство финансов повысило ожидаемый процент роста эстонской Экономики и считает, что в этом году он составит 4,3%, а в 2018 — 3,3%.

Изначально весной министерство прогнозировало рост ВВП в 3,1% на 2017 год. Новый же прогноз Минфина оптимистичней, чем у банковских аналитиков, прогнозирующих лишь 3,5% роста.

Согласно прогнозу министерства, в период 2019–2021 рост экономики составит в среднем 3% в год. Основным фактором роста будет внутренний спрос. Также вырастет экспорт в связи с повышением спроса на эстонские товары и услуги за рубежом.

Средняя зарплата в 2017 году составит 1217 евро, по сравнению с 1144 евро в прошлом году. В 2018 году она вырастет до 1280 евро, затем последует умеренно быстрое повышение зарплат, соответствующее развитию производительности.

В 2018 году вступит в силу новая дифференцированная система необлагаемого налогом дохода, и у большинства работников необлагаемый налогом доход достигнет 500 евро. Таким образом получающие низкий и средний доход работники будут иметь дополнительные 66 евро в месяц.

На рынок рабочей силы значительно повлияет реформа трудоспособности. Уровень безработицы ожидается в этом году на уровне 6,9%, а в следующем уже 8,3%.

После второй половины 2017 года инфляция должна замедлиться. В этом году индекс потребительских цен повысится на 3,4%, зато в следующем замедлится до 2,7%.

Налоговая нагрузка в следующие года сохранится на стабильном уровне.

Долговая нагрузка государственного сектора понизилась в прошлом году до 9,4% от ВВП, и в этом году ожидается дальнейшее понижение. К 2019 году она должна достичь 8,6%, а к 2021 составит всего 7% от ВВП.