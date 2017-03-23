Минфин прогнозирует снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель

Директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская сообщила, что цена на нефть в среднесрочной перспективе может вернуться к отметке $40 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

”С максимальных отметок (цены на нефть. — ”Газета.Ru”) в начале года — $54 за баррель — мы сегодня видим $47. В принципе, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе мы вернемся к уровню в районе $40 за баррель”, — сказала Лебединская.

Она также подчеркнула, что дополнительные нефтяные доходы федерального бюджета могут составить 600 млрд руб.