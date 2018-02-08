Минфин ”подбил” цифры: в прошлом году алкогольного акциза поступило на 55 млн евро меньше запланированного

Согласно данным Министерства финансов, в прошлом году в бюджет поступило на 8,2%, то есть на 88 млн евро меньше прибыли от акцизов (акцизы на алкогольную и табачную продукцию и топливо), чем планировалось.

Львиная доля (55 млн евро) этой суммы была недополучена от алкогольных акцизов. Поступления от алкогольных акцизов в прошлом году оказались на 19,8%, то есть на 55 млн евро меньше, чем планировалось. Министерство надеялось, что в конце прошлого года будут происходить такие же масштабные закупки впрок, как в конце 2016 года, однако этого в ожидаемых объемах не произошло. За 12 месяцев алкогольного акциза поступило на 12,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Доходы от акциза на топливо оказались по результатам 2017 года меньше ожидаемых на 3,9%, то есть на 22 млн евро, но на 5,7% больше, чем в 2016.

Доходы от акциза на табачные изделия оказались на 6,2% или 13 млн евро меньше ожидаемого и на 2,2% меньше по сравнению с 2016 годом.