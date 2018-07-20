Минфин объявил тендер стоимостью 83 333 евро для анализа влияния акцизной политики и приграничной торговли

Министерство финансов Эстонии объявило государственный конкурс ”Риски, возможности и влияние акцизной политики на экономическую среду в условиях приграничной торговли”, предварительная стоимость которого составляет 83 333 евро.

Организаторы тендера отмечает, что влияние акцизной политики на предприятия и на экономику в целом изучено недостаточно, а имеющаяся в публичном пространстве информация по большей части основана на оценочных суждениях и эмоциях, поэтому непригодна для того, чтобы делать выводы.

Срок подачи заявок — 2 августа.