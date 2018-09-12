Минфин: объем приграничной торговли составляет 25% от легальной продажи алкоголя

По словам руководителя отдела фискальной политики Министерства финансов Свена Кирсипуу, картину поступления алкогольного акциза сделало непонятной то, что акцизный товар запасают. "Мы должны следовать действующим законам, то есть должны предполагать, что в 2019 году повысятся ставки акциза, относительно чего на самом деле передумали и повышение акциза отменяется. Если мы говорим об акцизной дыре, то ее в сравнении по годам нет", — сказал он.

"Объем приграничной торговли составляет 25% от легальной продажи алкоголя. Если повышение акциза продолжится, то объем вырастет и дойдет до 30%, но, очевидно, этот сценарий не реализуется", — добавил Кирсипуу.

"Умеренный и сбалансированный рост экономики Эстонии продолжается. Рабочих мест прибавляется и давление зарплат сохраняется, в бюджете в свете этого ожидается перепоступление и рост налоговых поступлений", — сказал министр финансов Тоомас Тынисте. "Прогноз Министерства финансов является основой для осенних бюджетных переговоров, и многие вещи еще могут измениться. В весенней государственной бюджетной стратегии оговорено, что бюджет сделают в структурном равновесии, и поскольку прогнозы доходов и расходов за лето немного изменились, правительству нужно в ближайшие недели поработать для достижения этой цели", — добавил он.