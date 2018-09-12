12.09.2018, 08:10

Минфин: объем приграничной торговли составляет 25% от легальной продажи алкоголя

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rus.delfi.ee
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Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos Foto: Andres Putting

Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, экономика Эстонии в этом году вырастет приблизительно на 3,6% и в 2019 году — на 3%.

По словам руководителя отдела фискальной политики Министерства финансов Свена Кирсипуу, картину поступления алкогольного акциза сделало непонятной то, что акцизный товар запасают. "Мы должны следовать действующим законам, то есть должны предполагать, что в 2019 году повысятся ставки акциза, относительно чего на самом деле передумали и повышение акциза отменяется. Если мы говорим об акцизной дыре, то ее в сравнении по годам нет", — сказал он.

"Объем приграничной торговли составляет 25% от легальной продажи алкоголя. Если повышение акциза продолжится, то объем вырастет и дойдет до 30%, но, очевидно, этот сценарий не реализуется", — добавил Кирсипуу.

"Умеренный и сбалансированный рост экономики Эстонии продолжается. Рабочих мест прибавляется и давление зарплат сохраняется, в бюджете в свете этого ожидается перепоступление и рост налоговых поступлений", — сказал министр финансов Тоомас Тынисте. "Прогноз Министерства финансов является основой для осенних бюджетных переговоров, и многие вещи еще могут измениться. В весенней государственной бюджетной стратегии оговорено, что бюджет сделают в структурном равновесии, и поскольку прогнозы доходов и расходов за лето немного изменились, правительству нужно в ближайшие недели поработать для достижения этой цели", — добавил он.

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