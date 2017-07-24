Минфин Латвии предлагает повысить акциз на алкоголь и сигареты еще больше

Министерство финансов Латвии предлагает еще больше повысить акцизный налог на алкоголь и сигареты, свидетельствуют подготовленные Минфином предложения к поправкам к закону об акцизном налоге, поданные для утверждения в окончательном чтении.

Это необходимо, так как планируется увеличить налоговые льготы для пожертвований, поясняет Минфин. Минфин предлагает в 2018 году установить ставки акциза на алкогольные напитки, пиво и сигареты в размере, который был предусмотрен на 2019 год, а в 2019 году — в размере, который был предусмотрен на 2020 год.

Минфин предлагает с 1 июля 2018 года установить ставку акциза на сигареты в размере 78,7 евро за 1000 штук вместо планировавшихся ранее 70,7 евро.

Акциз на пиво предлагается повысить на 6,8 евро за объемный процент абсолютного спирта вместо планировавшихся 5,6 евро. Акцизный налог на остальные алкогольные напитки предлагается установить в размере 1670 евро за объемный процент абсолютного спирта вместо планировавшихся ранее 1450 евро.

Одобренные Сеймом в первом чтении поправки к закону об акцизном налоге предусматривают, что ставка акцизного налога на сигареты повышается на 5,5% — с 67 до 70,7 евро за 1000 штук с 1 июля 2018 года.

Акциз на вино повысится на 18% — с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво — на 24%, с 4,5 до 5,6 евро на каждый объемный процент абсолютного спирта. Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% — со 130 до 150 евро за 100 литров, на остальные алкогольные напитки — на 15%, с 1450 до 1670 евро за процент абсолютного спирта.

По мнению исполнительного директора Латвийской ассоциации алкогольной отрасли (ЛААО) Дависа Витолса, предложение Минфина еще больше повысить акцизный налог на алкогольные напитки для латвийской алкогольной отрасли является катастрофой,.

Предложение Минфина напоминает об историческом опыте 2008-2011 гг., когда ставка акциза на алкогольные напитки в Латвии была повышена на 41%, из-за чего легальные продажи алкоголя упали на 44%, а поступления акциза — на 16% или на 16 млн евро.

ЛААО считает предложение Минфина очень некачественным и неполным. Его следует оценивать как фискально отрицательное. Мы потеряем не только местный рынок, к нам перестанут ездить также эстонские соседи, так как ставки акциза на алкоголь у нас повысятся намного больше, чем в Эстонии, заявил Витолс агентству ЛЕТА.

Фискальные расчеты Минфина ЛААО считает абсурдными и безосновательными и призывает правительство придерживаться ранее утвержденного плана повышения акциза.