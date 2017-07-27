Минфин: из Латвии привезли на 500 000 литров больше пива, чем в прошлом году

По оценке Налогово-таможенного департамента, приезжающие в Латвию на короткий срок за пять месяцев привезли оттуда в Эстонию примерно на полмиллиона литров пива больше, чем год назад. Это составляет очень малую долю от общего потребления пива в Эстонии, сообщило Министерство финансов.

По словам пресс-секретаря Министерства финансов Оття Хейнапуу, в прогнозе налогового дохода министерство учитывало приграничную торговлю и прогнозируют, что ее влияние на доход бюджета в этом году составит около 22 млн евро. На основании прежних данных, купленные на границе объемы, по словам Хейнапуу, соответствовали прогнозу. "При повышении акцизов учитывали то, что приграничная торговля между Финляндией и Эстонией несколько уменьшится и между Латвией и Эстонией несколько возрастет", — сказал Хейнапуу.

Цель повышения акцизов на алкогольные напитки, по заверению Министерства финансов, в том, чтобы алкоголь из-за низкой цены не стал доступнее для людей. Учитывая быстрый рост зарплат в последние годы, нужно следить, чтобы цена бутылки пива или вина не упала по сравнению со средней зарплатой.

Министерство финансов предполагает, что объем приграничной торговли стабилизируется на постоянном уровне и больших изменений в следующем году тоже не предвидится.